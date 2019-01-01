Оценки чиновникам расставят из-за снижения рейтинга власти

Руководителей территориальных органов власти, региональных Пенсионных фондов, фондов социального и медицинского страхования, а также глав многофункциональных центров (МФЦ) будут премировать или увольнять в зависимости от качества предоставленных населению услуг. Приказ Минэкономразвития вступит в силу с 1 июня этого года. Чтобы понять, как справляются власти, граждане будут давать оценку полученных услуг по СМС. Баллы от четырех до пяти будут считаться положительными, а от одного до трех — отрицательными. При этом если гражданин не предоставит обратную связь, ему перезвонят.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что введение для граждан системы оценки работы чиновников связано со снижением рейтингов власти.

«Вопрос, как будет определяться это качество. Если население дает оценку, вопрос, каковы механизмы получения обратной связи? А так, я считаю, что в отношениях власти и населения появление МФЦ – это прорыв. А если поощрять и увольнять будут в зависимости от результатов работы, то это логично и нормально. Это означает только одно: озабоченность власти снижением рейтингов и понимание того, что есть люди, которые выступают в роли посредников между представителями власти и населением», - сообщил он.

Калачев также отметил, что от удовлетворенности граждан работой чиновников во многом зависит социальное самочувствие страны.

«Эта схема уже отработанная, правда, в коммерческих структурах. Здесь ничего нового нет, кроме того, что это применяется теперь по отношению к государственным услугам, по отношению к людям на госслужбе. Можно только приветствовать подобную практику, потому что очевидно совершенно, что социальное самочувствие во многом зависит от того, удовлетворены или нет граждане контактами с госструктурами, органами власти, получением тех или иных услуг через МФЦ. Понятно, что все это в рамках борьбы с излишней бюрократизацией в рамках использования новых технологий и коммуникаций с населением. Понятно, что повышение качества эффективности качества госуправления люди чувствуют тогда, когда они соприкасаются с органами власти. Это не соприкосновение чаще всего с губернатором или мэром. Это происходит на другом уровне, в том же МФЦ в частности», - объяснил эксперт.