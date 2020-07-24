Белорусский политолог рассказал о причинах бегства Цепкало в Россию

«На западе границы плотно закрыты. А с Россией, видимо, не полная блокада границ, есть варианты, чтобы уехать. Связан отъезд с его неудачей стать президентом. Он заявился амбициозно, но по сути слил всю предвыборную кампанию, особенно, когда на него был опубликован компромат. На первые роли почему-то выдвинулась его жена, а он самоисключился из дальнейших политических действий. Видимо, он понял, что политика из него не получилось, решил дальнейшую ответственность с себя снять и вместо себя выставить жену. Думаю, опасения за жизнь и свободу, это для него оправдания за то, что вся его политическая карьера закончилась фиаско. Чтобы переложить ответственность на страшные репрессивные органы», - сказал Дзермант.

МВД Белоруссии 29 июня сообщило о свидетельствах противоправной деятельности Цепкало. ЦИК не зарегистрировала его кандидатом в президенты, указав, что претендент не собрал достаточное количество подписей.

До этого в Белоруссии арестовали экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и его сына по делу об уклонении от уплаты налогов. Бабарико называли главным из возможных соперников Лукашенко на выборах, но ЦИК не зарегистрировал и его.

