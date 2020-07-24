Белорусский политолог рассказал о причинах бегства Цепкало в Россию
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН высказал свое мнение о причинах бегства Цепкало в Россию.
Бывший замглавы белорусского МИД Валерий Цепкало, который критиковал президента страны Александра Лукашенко и пытался зарегистрироваться кандидатом на президентские выборы, покинул страну.
По данным ряда СМИ, поводом к отъезду Цепкало стала информация о его возможном аресте и вероятном лишении семьи родительских прав. Как рассказала его супруга, вместе с двумя детьми Цепкало находится в Москве. Его жена Вероника осталась в Белоруссии, где участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН высказал свое мнение о причинах бегства Цепкало в Россию.
«На западе границы плотно закрыты. А с Россией, видимо, не полная блокада границ, есть варианты, чтобы уехать. Связан отъезд с его неудачей стать президентом. Он заявился амбициозно, но по сути слил всю предвыборную кампанию, особенно, когда на него был опубликован компромат. На первые роли почему-то выдвинулась его жена, а он самоисключился из дальнейших политических действий. Видимо, он понял, что политика из него не получилось, решил дальнейшую ответственность с себя снять и вместо себя выставить жену. Думаю, опасения за жизнь и свободу, это для него оправдания за то, что вся его политическая карьера закончилась фиаско. Чтобы переложить ответственность на страшные репрессивные органы», - сказал Дзермант.
МВД Белоруссии 29 июня сообщило о свидетельствах противоправной деятельности Цепкало. ЦИК не зарегистрировала его кандидатом в президенты, указав, что претендент не собрал достаточное количество подписей.
До этого в Белоруссии арестовали экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и его сына по делу об уклонении от уплаты налогов. Бабарико называли главным из возможных соперников Лукашенко на выборах, но ЦИК не зарегистрировал и его.
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