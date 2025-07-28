Политолог Топорнин назвал страны, которые не будут соблюдать сделку ЕС с США

Он указал, что у Братиславы и Будапешта есть действующие долгосрочные контракты с Москвой, позволяющие им закупать российские энергоресурсы «по очень хорошей цене».

«Зачем им вредить самим же себе и отказываться от выгодных сделок», - отметил эксперт.

Топорнин также добавил, что если Словакия и Венгрия решатся на отказ от соблюдения сделки, то сделают это «не от большой любви к России, а из простой выгоды».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках нового торгового соглашения Евросоюз согласился купить у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов, сообщает RT.

