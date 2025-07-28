Политолог Топорнин назвал страны, которые не будут соблюдать сделку ЕС с США
Словакия и Венгрия, вероятнее всего, откажутся соблюдать новое торговое соглашение Евросоюза с США, подразумевающее полный отказ от покупки нефти и газа из России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.
Он указал, что у Братиславы и Будапешта есть действующие долгосрочные контракты с Москвой, позволяющие им закупать российские энергоресурсы «по очень хорошей цене».
«Зачем им вредить самим же себе и отказываться от выгодных сделок», - отметил эксперт.
Топорнин также добавил, что если Словакия и Венгрия решатся на отказ от соблюдения сделки, то сделают это «не от большой любви к России, а из простой выгоды».
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках нового торгового соглашения Евросоюз согласился купить у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru