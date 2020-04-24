Новости за ночь: Российские дипломаты назвали «кощунством» позицию Украины в ООН
В Киеве считают «победой» любую возможность вставить «палки в колёса» любой российской инициативе на международной арене, и постмайданной Украине ещё предстоит пройти путь эмансипации от «Анти-России», до Украины – страны с позитивной повесткой. С таким заявлением выступило постоянное представительство РФ при ООН по поводу действий украинских дипломатов, поддержавших блокировку в Генассамблее ООН российской резолюции об ослаблении экономических санкций против развивающихся стран в условиях пандемии коронавируса.
«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского постпредства. Там отметили, что соавторами проекта резолюции стали 30 государств, и блокировка инициативы подрывает одно из возможных направлений сотрудничества в борьбе с коронавирусом.
Российские дипломаты при этом подчеркнули, что по вопросу незаконных антироссийских санкций «ни с кем не торгуются и никого не умоляют их снять».
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что в украинцам «вернётся рассудок» и они перестанут выглядеть жалкими.
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