Новости за ночь: Российские дипломаты назвали «кощунством» позицию Украины в ООН

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского постпредства. Там отметили, что соавторами проекта резолюции стали 30 государств, и блокировка инициативы подрывает одно из возможных направлений сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Российские дипломаты при этом подчеркнули, что по вопросу незаконных антироссийских санкций «ни с кем не торгуются и никого не умоляют их снять».

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что в украинцам «вернётся рассудок» и они перестанут выглядеть жалкими.

