Белоруссия ждёт мягкого Мезенцева

Дмитрий Мезенцев, который был назначен новым послом России в Белоруссии прибыл в Минск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

Ранее, в апреле этого года, президент России Владимир Путин отправил в отставку занимавшего пост российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.

Эксперт по Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о первой предстоящей встрече российского посла и белорусского лидера. Зимовский назвал логичным действием российского дипломата вручение верительных грамот президенту республики Беларусь, а также ответную речь Александра Лукашенко, в которой он, скорее всего, выскажет свои пожелания по поводу предстоящей работы посла РФ в стране.

«Наверное, Беларусь ждет от Мезенцева более мягкого отношения по сравнению с его предшественником Михаилом Бабичем, что Мезенцев пересмотрит концепцию Бабича и, по крайней мере, нивелирует последствия его деятельности. Возможно, новый посол произведет изменения в штате посольства. Вероятно, у него есть свой аппарат, который будет работать над аналитикой и изучением ситуации в Белоруссии. Полагаю, Мезенцев предпримет определенные шаги, чтобы лично познакомиться с ситуацией в стране и встретиться с представителями белорусского истеблишмента», - предположил политолог.