Политолог: провалилась попытка сорвать выборы кибератаками

По его словам, система выдержала атаки злоумышленников, «нигде возможность электронно голосовать не исчезла». «Хотели они сорвать, показать, что система не работает, но ничего не получилось», — отметил политолог. По его словам, DDoS-атаки «стоят очень больших денег», при этом системы защиты пробиты не были. Матвейчев считает, что в России вырос уровень организации выборов.

Результаты и победу «Единой России», которая лидирует на выборах в Госдуму, эксперт посчитал предсказуемыми, так как у партии «самые популярные кандидаты».

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил представителей партии с победой на выборах.

