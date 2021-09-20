Политолог: провалилась попытка сорвать выборы кибератаками
Попытка сорвать выборы депутатов Госдумы кибератаками провалилась, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Олега Матвейчева.
По его словам, система выдержала атаки злоумышленников, «нигде возможность электронно голосовать не исчезла». «Хотели они сорвать, показать, что система не работает, но ничего не получилось», — отметил политолог. По его словам, DDoS-атаки «стоят очень больших денег», при этом системы защиты пробиты не были. Матвейчев считает, что в России вырос уровень организации выборов.
Результаты и победу «Единой России», которая лидирует на выборах в Госдуму, эксперт посчитал предсказуемыми, так как у партии «самые популярные кандидаты».
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил представителей партии с победой на выборах.
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