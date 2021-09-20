Турчак поздравил «Единую Россию» с победой на выборах
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил представителей партии с победой на выборах, сообщает телеканал «360».
По его словам, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб из-за болезни и сильного кашля.
После подсчета 30% голосов «Единая Россия» получает более 45%, следует из данных Центризбиркома.
У КПРФ 21,86% голосов, у ЛДПР - 8,36%. 7,42% набирает «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». «Новые Люди» на пятом месте с результатом 6,35% голосов.
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