Политолог: провалилась компания по дискредитации выборов в России

По его словам, выборы в Госдуму западные страны рассматривали «как какой-то полигон для отладки и тестирования своих новейших приемов, методов и технологий, направленных как раз на срыв подобного рода мероприятий. Создалось впечатление, что тестирование делается неслучайно – прицел на 2024 год», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что результат этих атак оказался нулевым.

Посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибертатаки на Центризбирком России во время выборов депутатов Госдумы. В посольстве хотят получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.

