Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

Первой в Европе онлайн-голосование применила Эстония. Один из разработчиков компьютерной платформы и автор поправок в избирательное законодательство Эстонии Флориан Маркус отметил, что онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атаковали, поэтому «московская система защиты в целом надёжнее».

Выборы в Госдуму проходили в Москве с 17 по 19 сентября. На участие в онлайн-голосовании зарегистрировались свыше 2 млн человек.



