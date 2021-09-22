Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

Представитель избирательной комиссии Каталонии, Франсиско Лупианес Вильянуэва, профессор Открытого университета Каталонии оценил вклад России в популяризацию онлайн голосования в период пандемии. В ходе международной Zoom-конференции в Агентстве Инноваций Москвы, посвящённой опыту дистанционного электронного голосования (ДЭГ), он предложил создать неформальную лигу стран, применяющих ДЭГ.

Идею поддержал представитель избиркома Румынии Диниел Попеску, заявив, что ДЭГ расширяет возможности демократии.

Политолог осудил позицию КПРФ по итогам онлайн-голосования

Первой в Европе онлайн-голосование применила Эстония. Один из разработчиков компьютерной платформы и автор поправок в избирательное законодательство Эстонии Флориан Маркус отметил, что онлайн-голосование в Эстонии никогда не сталкивалось с проблемами хакерских атак, а российскую систему атаковали, поэтому «московская система защиты в целом надёжнее».

Выборы в Госдуму проходили в Москве с 17 по 19 сентября. На участие в онлайн-голосовании зарегистрировались свыше 2 млн человек.


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Фото: mos.ru
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