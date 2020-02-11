В рабочей группе по Конституции опровергли дату голосования по поправкам

Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день в последней декаде апреля, ориентировочно в среду, 22 апреля. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на источники в администрации президента России.

В созванной по инициативе президента рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию ничего об этом не знают, рассказал в эфире НСН член рабочей группы Богдан Безпалько.