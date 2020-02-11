В рабочей группе по Конституции опровергли дату голосования по поправкам
Член рабочей группы по изменениям в Конституцию рассказал в эфире НСН, что он узнал о «назначенной» на 22 апреля 2020 дате из СМИ
Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день в последней декаде апреля, ориентировочно в среду, 22 апреля. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на источники в администрации президента России.
В созванной по инициативе президента рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию ничего об этом не знают, рассказал в эфире НСН член рабочей группы Богдан Безпалько.
«Я только что был на заседании рабочей группы по предложениям о внесении поправок. Пока о сроках голосования не говорилось ровным счетом ничего. Обсуждались поправки, касающиеся полномочий Думы, Совета Федерации, введения контроля над судьями. Полномочия по отрешению судей от должности. Количество сенаторов, которые входят в Совет Федерации по предложению президента. Статус самого президента в случае возможного отрешения от должности. Но пока ничего о сроках не говорилось. Мы остаемся до четверга, до следующего заседания рабочей группы», - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что голосование может пройти 12 апреля, в День космонавтики.
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