Политолог оценил, насколько G20 для России сегодня важнее G8

По мнению спикера, Россия оказалась в составе G8 в момент своей геополитической и политической слабости:

«90-е годы были не лучшими для признания авторитета страны. Это надо признать. Исключение нас из клуба произошло в период максимального расцвета последних лет. Тогда мы смогли уже с экономической точки зрения войти в реальную Большую восьмёрку, ведь к тому моменту мы стали шестой экономикой мира. При этом у нас была возможность демонстрировать важность и самостоятельность в принятии собственных политических решений. Так что здесь ситуация довольно двоякая».

Нынешнюю риторику США и Германии политолог объясняет разностью интересов:

«Немцы хотят успокоения в Европе, им важно, чтобы в восточной её части, в Украине, наступили хоть какие-то мир и стабильность. Им не очень нравится, когда на их континенте разворачивается сильный конфликт. И в этом плане у Германии, естественно, вся надежда на Россию. Никто другой не сможет это урегулировать, только политическая воля Кремля.

У США совершенно другие интересы, они смотрят на мир глобально. Им важно заключить с Россией большую сделку. Так, совсем недавно американская сторона предложила нашей стране создать антикитайскую коалицию в обмен на снятие ряда санкций».

Как показывает практика, отметил собеседник «Радио 1», в первую очередь крупные западные инвесторы смотрят на стабильность государства.

«Если его не трясёт, если внутри него стабильно и динамично развивается политическая и экономическая жизнь, компаниям плевать, какие у вас отношения с США, Китаем или Евросоюзом. Россия постепенно из крайне нестабильного государства, которое находилось на грани фактического распада, превращается в довольно цельную и стабильную политическую единицу. Конечно, разного рода санкции и исключения из сообществ сильно бьют по международному престижу. Но инвесторам не это нужно, они не в G8 вкладываются, а в перспективы экономики. Всё, что их волнует – чтобы их деньги были в сохранности», – заключил Романов.



