Политолог оценил, насколько G20 для России сегодня важнее G8
Накануне стало известно, что Германия вновь высказалась против возвращения России в G8. Соответствующее заявление представил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. По его мнению, одним из основных условий для возврата нашей страны в Большую восьмёрку является мирное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и решение вопроса с Крымом. Эту идею поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо. Единственным, кто высказался за возврат России в состав G8, стал президент США Дональд Трамп. Российский политолог, автор и блогер на PolitRussia.com Роман Романов в эфире «Радио 1» отметил, что ключевая роль в мировых процессах всё больше переходит к другому формату - G20.
«Последние лет 10-15 статус G8 как организации постепенно снижался. Большая часть ключевых решений в рамках этой группы уже не принималась и переносилась на платформу G20. Так что, скорее, именно Большая двадцатка сегодня играет главную роль в международном развитии – и в сфере политических, и в сфере экономических шагов. Большая восьмёрка – статусное место, которое демонстрирует значимость государства, но никак не является полезным для принятия каких-то значимых решений», – сказал Романов.
По мнению спикера, Россия оказалась в составе G8 в момент своей геополитической и политической слабости:
«90-е годы были не лучшими для признания авторитета страны. Это надо признать. Исключение нас из клуба произошло в период максимального расцвета последних лет. Тогда мы смогли уже с экономической точки зрения войти в реальную Большую восьмёрку, ведь к тому моменту мы стали шестой экономикой мира. При этом у нас была возможность демонстрировать важность и самостоятельность в принятии собственных политических решений. Так что здесь ситуация довольно двоякая».
Нынешнюю риторику США и Германии политолог объясняет разностью интересов:
«Немцы хотят успокоения в Европе, им важно, чтобы в восточной её части, в Украине, наступили хоть какие-то мир и стабильность. Им не очень нравится, когда на их континенте разворачивается сильный конфликт. И в этом плане у Германии, естественно, вся надежда на Россию. Никто другой не сможет это урегулировать, только политическая воля Кремля.
У США совершенно другие интересы, они смотрят на мир глобально. Им важно заключить с Россией большую сделку. Так, совсем недавно американская сторона предложила нашей стране создать антикитайскую коалицию в обмен на снятие ряда санкций».
Как показывает практика, отметил собеседник «Радио 1», в первую очередь крупные западные инвесторы смотрят на стабильность государства.
«Если его не трясёт, если внутри него стабильно и динамично развивается политическая и экономическая жизнь, компаниям плевать, какие у вас отношения с США, Китаем или Евросоюзом. Россия постепенно из крайне нестабильного государства, которое находилось на грани фактического распада, превращается в довольно цельную и стабильную политическую единицу. Конечно, разного рода санкции и исключения из сообществ сильно бьют по международному престижу. Но инвесторам не это нужно, они не в G8 вкладываются, а в перспективы экономики. Всё, что их волнует – чтобы их деньги были в сохранности», – заключил Романов.
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