Кадыров назвал ушедшего в отставку Евкурова волевым человеком

Решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Пост, посвящённый этой теме, он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

По словам Кадырова, только волевой человек способен на принятие подобного решения, отмечает RT. Он подчеркнул, что это ни в коем случае не был жест отчаяния, а, напротив, признак наличия духа и готовности служить своей республике и России в целом.

Также глава Чеченской республики выразил уверенность, что Евкуров ещё долгие годы будет приносить пользу Родине, пишет телеканал «360». Кроме того Кадыров упомянул, что именно при Евкурове был решён ряд проблем в Ингушетии с криминалом и социальной сферой, отмечает Ura.ru.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно сложить полномочия 24 июня. Он объяснил своё решение разобщённостью в республике и необходимостью каждого выбирать между личными интересами и интересами региона, напоминают «Известия».

