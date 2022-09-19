Политолог объяснил цель визита Пелоси в Армению
Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Армению с целью дестабилизации ситуации в регионе, сообщает «Вечерняя Москва».
Он напомнил, что визит политика на Тайвань вызвал раздражение у Китая, и с Ереваном происходит то же самое, так как, по его мнению, Армянское государство — это «точка, которую пытаются раскачать в условиях противостояния с Азербайджаном».
Михайлов отметил, что визит Пелоси в Армению откровенно «подставляет и унижает Россию» в условиях специальной военной операции на Украине.
«Пелоси обвинила Азербайджан в атаках на Армению, а Баку воспринял это в штыки, потому что это не так. Это стравливание и попытка разжечь конфликт на Южном Кавказе в тех условиях, когда РФ занята специальной военной операцией. Раздергивание по границам — это тактика американцев», — заключил политолог.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Пелоси в Ереван, заявил, что : в Кремле приветствуют шаги, ведущие к нормализации отношений Азербайджана и Армении, сообщает RT.
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