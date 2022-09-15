Нэнси Пелоси намерена прилететь в Армению для поддержки Пашиняна
15 сентября 202220:59
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прилететь в Армению, чтобы поддержать премьер-министра страны Пашиняна. Об этом сообщает издание Politico.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на вторник, 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях, впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.
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15 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru