Нэнси Пелоси намерена прилететь в Армению для поддержки Пашиняна

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прилететь в Армению, чтобы поддержать премьер-министра страны Пашиняна. Об этом сообщает издание Politico.

Армения: Баку и Ереван договорились о прекращении огня

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на вторник, 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях, впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АрменияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры