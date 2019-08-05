Упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС требует «выборов без эксцессов»

Минский политолог Алексей Дзермант в интервью НСН не исключил, что Евросоюз традиционно увязывает свои решения с оценкой предвыборной кампании в Белоруссии.

«Официально, конечно, увязки никакой нет. Но если посмотреть на опыт отношений ЕС и Белоруссии в предыдущие годы, понятно, что оценка выбора со стороны Европейского Союза, скорее всего, будет влиять в положительную, либо в негативную сторону в вопросе об упрощении визового режима. Ожидается, что текущая выборная компания пройдет достаточно спокойно, ровно, без каких-то серьезных политических эксцессов. Соответственно реакция ЕС будет сдержанная, но нейтральная. То есть, если не будет каких-то серьёзных выступлений оппозиции, которая, возможно, попытается дестабилизировать обстановку во время выборов, то, в принципе, ЕС как всегда отметит какие-то недостатки белорусского выборного законодательства и прошедших выборов, но, тем не менее, это не повлияет на признание легитимности и, соответственно, на выход на упрощение визового режима. Поэтому, скорее всего, это не условие. Все понимают, что так примерно оно и будет. То есть это негласное взаимопонимание существует по этому вопросу. Но, наверное, по каким-то дипломатическим каналам европейские дипломаты доносят позицию, что они хотели бы видеть выборы максимально спокойными в Белоруссии. Но на счет увязки с визами вопрос сложный. Но я думаю, что до февраля следующего года, когда должны быть повышены цены со стороны ЕС для виз, все должно быть завершено. Потому что иначе теряется смысл процесса длительных переговоров», - рассказал он.

По словам политолога, не стоит наделять особой миссией в этом вопросе и министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, которого на сегодняшний день считают «идеологом европейского разворота». Специалист заметил, что тот является обычным, хоть и высокопоставленным госслужащим, а значит, выполняет поручения главы государства.

«Макей – это государственный служащий. Он выполняет поручения президента. Соответственно, если президент ему поручил заниматься улучшением отношений с Западом, то он этим и занимается. Кроме того, действительно, долгое время в Белоруссии отношения с ЕС были на крайне низкой точке. Сейчас, собственно говоря, делается не что-то экстраординарное, а просто приведение их [отношений] к норме. Поэтому я не думаю, что это конкретно делается под фигуру Макея. Он все-таки служащий, который выполняет поручения главы государства», заключил собеседник НСН.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, в чём выражается основное продвижение в отношениях Белоруссии и Евросоюза.

