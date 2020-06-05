Новости за ночь: Японский политолог призвал забрать у России Южные Курилы

В материале также отмечается, что Россия не идёт на уступки по территориальному спору. Токио тоже не может уступить, потому что тогда другие страны решат, что можно «оккупировать японские земли», пишет Касияма.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал такую позицию нормальной для японского политолога, но неприемлемой для России. По его мнению, Москва провоцирует японцев на подобные заявления тем, что, например, не учреждает праздник «День Победы над Японией».

«Нужно начать уважать себя и не бояться обозначать свою позицию. Вообще, России не нужно вести переговоры на эту тему, и тогда не будет никаких заявлений», - цитирует Шерина РИА ФАН.

Япония считает четыре острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи - своими «северными территориями». Однако в прошлом году фразу о суверенитете Токио над этими островами убрали из японской «Синей книги по дипломатии» ради улучшения атмосферы двусторонних переговоров. Премьер-министр Японии в 2020 году заявил о правах на два острова — Хабомаи и Шикотан. Формулировка о претензиях на «северные территории» вернулась в манифест японской дипломатии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условием переговоров по Курилам признание Японией итогов Второй мировой войны. Это означало бы и признание российского суверенитета над спорными территорриями. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что японцы на это никогда не пойдут. В свое время договориться с СССР о двух островах из четырёх Токио помешали американцы, от которых Япония по-прежнему зависит, добавил он.

