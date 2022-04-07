Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины

Одобрение сенатом США программы ленд-лиза для Украины не имеет «никакого выхлопа». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на политолога-американиста Дмитрия Дробницкого.

Он считает, что даже если США «вкачают в Украину $10 миллиардов», то это никак не отразится на их экономике. Американист напомнил, что Вашингтон обычно предлагает помощь союзникам именно от американских производителей, иногда даже в кредит.