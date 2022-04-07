Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины

Одобрение сенатом США программы ленд-лиза для Украины не имеет «никакого выхлопа». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на политолога-американиста Дмитрия Дробницкого.

Он считает, что даже если США «вкачают в Украину $10 миллиардов», то это никак не отразится на их экономике. Американист напомнил, что Вашингтон обычно предлагает помощь союзникам именно от американских производителей, иногда даже в кредит.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для помощи Украине

По его мнению, такая мера не перезапустит экономику США, потому что доллары уже перестали ее стимулировать.

Ранее Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины, который предполагает расширение возможностей Вашингтона по ускорению поставок оружия Киеву.

Во время Второй мировой войны США по программе ленд-лиза уже сдавали в аренду либо передавали в долгосрочный кредит вооружение союзникам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ЭкономикаУкраинаОружиеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры