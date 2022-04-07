Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины
Одобрение сенатом США программы ленд-лиза для Украины не имеет «никакого выхлопа». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на политолога-американиста Дмитрия Дробницкого.
Он считает, что даже если США «вкачают в Украину $10 миллиардов», то это никак не отразится на их экономике. Американист напомнил, что Вашингтон обычно предлагает помощь союзникам именно от американских производителей, иногда даже в кредит.
По его мнению, такая мера не перезапустит экономику США, потому что доллары уже перестали ее стимулировать.
Ранее Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины, который предполагает расширение возможностей Вашингтона по ускорению поставок оружия Киеву.
Во время Второй мировой войны США по программе ленд-лиза уже сдавали в аренду либо передавали в долгосрочный кредит вооружение союзникам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Европарламент проголосовал за эмбарго на поставки энергоресурсов из России
- Политолог объяснил одобрение ленд-лиза для Украины
- Лукашенко заявил о спецоперации по освобождению белорусских дальнобойщиков на Украине
- Роскомнадзор объявил о маркировке сервисов Google за нарушение законов РФ
- Лавров: Вашингтон склоняет Киев к затягиванию конфликта
- Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины стартовала в Москве
- Минздрав: лекарства от астмы в России производятся и поставляются в плановом режиме
- Мишустин заявил, что в российском правительстве нет слабых
- «Матч ТВ» остался без Кубка Англии по футболу
- Лавров раскритиковал представленный Украиной проект соглашения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru