Политолог назвал следующую цель США после Украины

Политолог Юрий Светов заявил, что следующая цель у США может быть только одна - Тайвань, в случае обострения отношений с Китаем, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его мнению, Вашингтон активно изучает способность Пекина к сопротивлению, так как считает его стратегическим соперником, а кризис на Тайване может стать новой целью вместо Украины.

Он отметил, что американские власти «активно пытаются повлиять на Китай и заставить его хотя бы не сочувствовать России».

«Если США не смогут заставить Китай осудить российскую специальную операцию... то после этих оценок они могут повторить манёвр, сделанный с Афганистаном. Когда Афганистан бросили и ушли оттуда, готовясь к Украине», - указал эксперт.

Светов добавил, что других целей у Вашингтона пока быть не может, так как у них уже принята стратегическая доктрина, к тому же исторически США старались не участвовать в нескольких крупных конфликтах одновременно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают КНР в качестве наибольшей стратегической угрозы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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