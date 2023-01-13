Китай призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
США и Япония должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.
Он также призвал Вашингтон и Токио «прекратить создавать мнимых врагов» и обвинил страны в идеологических предрассудках.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают КНР в качестве наибольшей стратегической угрозы.
Блинкен также отметил, что Вашингтон и Токио вместе поддерживают Украину в свете проведения специальной военной операции РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Медведев поблагодарил журналистов, работающих в зоне спецоперации
- СМИ: Кремль начал подготовку к участию Путина в выборах в 2024 году
- На Запорожской АЭС начнут ремонт для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков
- СМИ: Несколько танков Т-72 загорелись при ремонте в Белгородской области
- Эксперты сообщили о самой массовой фишинговой атаке на российских пользователей Telegram
- Китай призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
- Никита Михалков остается в реанимации
- Минпросвещения разработало курс лапты для школ
- СМИ: Российское топливо на мировых рынках заменят поставками из Китая
- Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru