Китай призвал США и Японию отказаться от менталитета холодной войны

США и Япония должны отказаться от менталитета холодной войны и не подрывать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Он также призвал Вашингтон и Токио «прекратить создавать мнимых врагов» и обвинил страны в идеологических предрассудках.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают КНР в качестве наибольшей стратегической угрозы.

Блинкен также отметил, что Вашингтон и Токио вместе поддерживают Украину в свете проведения специальной военной операции РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияСШАКитай
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