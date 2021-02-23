Политолог назвал причины смены курса Зеленского
Смена политического курса президента Украины Владимира Зеленского может быть вызвана падением рейтингов провластной партии «Слуга народа» и получением «гарантий» из-за рубежа. Об этом написал политолог Андрей Золотарев в статье для издания «Главред».
В качестве ещё одной возможной причины эксперт называет слухи о «тарифном Майдане», который может состояться на Украине весной. Однако Золотарев допускает, что действия Зеленского, в частности, введение санкций против ряда граждан и юрлиц, связаны с поддержкой Запада.
«Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее, для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию», — считает политолог.
По мнению эксперта, глава государства нарушил действовавший при экс-президенте Петре Порошенко порядок, когда Киев продолжал вести дела с Россией, несмотря на агрессивную внешне позицию.
Ранее Зеленский утвердил санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) против 19 компаний и 8 физлиц. Ограничения коснулись в том числе лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги.
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