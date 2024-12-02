Политолог назвал назначение Каллас главой дипломатии ЕС выгодным для России

Назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам может сыграть на руку Москве, несмотря на ее жесткую антироссийскую риторику. Такое мнение высказал политолог Вадим Трухачев в комментарии для «Газеты.Ru».

Эксперт отметил, что Каллас не обладает широкими международными связями за пределами Европы и часто проявляла высокомерие в отношении других регионов мира. По его словам, это может привести к ошибкам на новой должности, что потенциально выгодно для России.