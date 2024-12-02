Политолог назвал назначение Каллас главой дипломатии ЕС выгодным для России
Назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам может сыграть на руку Москве, несмотря на ее жесткую антироссийскую риторику. Такое мнение высказал политолог Вадим Трухачев в комментарии для «Газеты.Ru».
Эксперт отметил, что Каллас не обладает широкими международными связями за пределами Европы и часто проявляла высокомерие в отношении других регионов мира. По его словам, это может привести к ошибкам на новой должности, что потенциально выгодно для России.
Трухачев также заявил, что Москва могла бы использовать спорные высказывания Каллас, например, ее мнение о том, что въезд в ЕС — это «привилегия, а не право», чтобы создать негативный образ нового главы европейской дипломатии в незападных странах.
Каи Каллас официально вступила в должность 1 декабря, сменив испанца Жозепа Борреля. Она известна своей жесткой позицией по отношению к России, которая иногда вызывала критику даже внутри Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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