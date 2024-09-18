Захарова: ЕС выбором Каллас главой дипломатии доказал, что назначает худших
Назначением экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюз доказал, что выбирает худших, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что исторически на лидерские позиции отбирают лучших, однако после новых назначений в ЕС складывается впечатление, что Запад выбирает непрофессионалов и аморальных людей.
По ее словам, там словно ищут «худших, а не лучших», либо выживших из ума.
Во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в Страсбурге кандидатов на посты членов ЕК нового состава. Так, помимо нового поста Каи Каллас, главе МИД Франции Стефану Сежурне предложили пост вице-президента Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию. Испанка Тереза Рибера, в свою очередь, стала вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы конкуренции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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