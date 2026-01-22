Политолог назвал ключевую тему переговоров Путина и Аббаса
Переговоры президента России Владимира Путина с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Кремле были посвящены в том числе возможному созданию «Совета мира», в работе которого планирует участвовать Москва. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Павел Данилин, комментируя итоги встречи.
По его словам, учет позиции Палестины является принципиально важным условием для эффективного функционирования будущей международной структуры. Эксперт отметил, что без вовлечения палестинской стороны любые мирные инициативы на Ближнем Востоке рискуют оказаться неработоспособными.
Данилин напомнил, что игнорирование позиции палестинцев в ходе реализации Авраамовых соглашений привело к их фактическому провалу и эскалации конфликта в 2023 году, последствиями которого стало масштабное разрушение сектора Газа. В нынешних условиях, подчеркнул он, восстановление региона невозможно без полноценного учета интересов Палестины.
Политолог также отметил, что на переговорах с Аббасом президент России продемонстрировал жесткую и уверенную позицию, подчеркнув готовность Москвы участвовать в международных форматах урегулирования и внимательно отслеживать ситуацию в регионе, передает «Радиоточка НСН».
