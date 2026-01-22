Политолог назвал ключевую тему переговоров Путина и Аббаса

Переговоры президента России Владимира Путина с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Кремле были посвящены в том числе возможному созданию «Совета мира», в работе которого планирует участвовать Москва. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог Павел Данилин, комментируя итоги встречи.

По его словам, учет позиции Палестины является принципиально важным условием для эффективного функционирования будущей международной структуры. Эксперт отметил, что без вовлечения палестинской стороны любые мирные инициативы на Ближнем Востоке рискуют оказаться неработоспособными.