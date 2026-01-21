В Кремле анонсировали встречу Путина с Аббасом

Российский лидер Владимир Путин 22 января встретится в Москве с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.

Отмечается, что политики намерены обсудить состояние и перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Также будут затронуты положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в графике Путина на 222 января также значится встреча со спецпосланникос президента США Стивом Уиткоффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

