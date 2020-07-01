Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал организацию голосования по изменению Конституции РФ прекрасной. Об этом он сообщил журналистам Агентства городских новостей «Москва».

«Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% - сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным. По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 нарушений по всей стране, из них 17 - повторное голосование. И это говорит наша оппозиция, поэтому там еще надо разбираться, действительно ли все оставшиеся являются нарушением и какого они качества. Но сам факт - 28 нарушений на миллионы проголосовавших - означает, что их нет, это совсем незначительная цифра», - сказал Дмитрий Журавлев.

Кроме того, он подчеркнул, что голосование в течение семи дней позволило сделать процесс удобным в труднодоступных районах, а также позволило избежать массового скопления людей.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



