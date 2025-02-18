Политолог Макушин: Переговоры России и США могут длиться десятилетиями

Политолог и эксперт Александр Макушин в беседе с издание «ФедералПресс» заявил, что процесс переговоров между Россией и США будет сложным, учитывая глобальное противостояние между двумя странами.

По его словам, США стремятся разрушить систему безопасности России, что стало причиной кризиса вокруг Украины. Макушин подчеркнул, что ключевыми вопросами переговоров останутся вопросы безопасности России и сохранение стабильности в мире.