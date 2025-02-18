Политолог Макушин: Переговоры России и США могут длиться десятилетиями

Политолог и эксперт Александр Макушин в беседе с издание «ФедералПресс» заявил, что процесс переговоров между Россией и США будет сложным, учитывая глобальное противостояние между двумя странами.

По его словам, США стремятся разрушить систему безопасности России, что стало причиной кризиса вокруг Украины. Макушин подчеркнул, что ключевыми вопросами переговоров останутся вопросы безопасности России и сохранение стабильности в мире.

Белый дом назвал переговоры в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

Он отметил, что нынешняя ситуация может привести к длительному противостоянию, возможно, в виде холодной войны, где локальные конфликты будут происходить в разных частях света. Эксперт добавил, что если в США в будущем к власти придут радикальные силы, это может привести к глобальной катастрофе.

Помимо этого, он также указал, что переговоры могут затянуться на 10-12 лет, определяя политический вектор на долгое время. Украинский вопрос, по мнению Макушина, будет обсуждаться, но не станет главным — важнее вопросы европейской и мировой безопасности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Марии Захаровой / t.me/MariaVladimirovnaZakharova
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры