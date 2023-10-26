Политолог Коровин объяснил, зачем Россия зовет Белоруссию в ШОС

Комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который выразил надежду на скорейшее вступление Минска в организацию, он привёл в пример китайский проект «Один пояс -один путь».

«Китайский проект «Один пояс-один путь», который призван создать незападную транспортную альтернативу в рамках многополярного мира. Это совершенно рабочий проект, и мы, как один из инициаторов создания ШОС, приглашаем в него дружественную Белоруссию», – сказал Коровин.

Политолог назвал ШОС наиболее перспективным интеграционным объединением, отметив, что Белоруссия должна присоединится к организации, в качестве дружественного России государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС, отметив, что членство республики позитивно скажется на деятельности организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

