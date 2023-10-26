Политолог Коровин объяснил, зачем Россия зовет Белоруссию в ШОС
Политолог Валерий Коровин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана с целью выстраивания отношений с Китаем, а также для участия «в ориентированных на азиатский вектор интеграционных объединениях», сообщает «ФедералПресс».
Комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который выразил надежду на скорейшее вступление Минска в организацию, он привёл в пример китайский проект «Один пояс -один путь».
«Китайский проект «Один пояс-один путь», который призван создать незападную транспортную альтернативу в рамках многополярного мира. Это совершенно рабочий проект, и мы, как один из инициаторов создания ШОС, приглашаем в него дружественную Белоруссию», – сказал Коровин.
Политолог назвал ШОС наиболее перспективным интеграционным объединением, отметив, что Белоруссия должна присоединится к организации, в качестве дружественного России государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС, отметив, что членство республики позитивно скажется на деятельности организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru