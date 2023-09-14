Политолог Гращенков перечислил губернаторов, рискующих лишиться постов осенью
В первую очередь могут быть отправлены в отставку губернаторы депрессивных Курганской области и Забайкальского края Вадим Шумков и Александр Осипов, сказал НСН Илья Гращенков.
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН предположил, кто из руководителей регионов может покинуть свой пост уже этой осенью.
«Прежде всего, это Вадим Шумков — губернатор традиционно депрессивной Курганской области. Здесь смена главы региона каждый раз поднимает настроение и дает определенную надежду электорату. Тем более, Шумков относится к столичной, прособянинской группе, которая сейчас на Урале слабеет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже представляется не самой устойчивой фигурой, поскольку перед Липецком сейчас стоят другие задачи, например, связанные с поднятием промышленности. У губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова тоже достаточно шаткое положение. Даже после ухода из жизни основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина у него по-прежнему будут проблемы и критикующие», — сказал Гращенков.
Собеседник НСН также предрек возможные отставки главам Забайкальского края, Курской области, Калмыкии, Оренбургской и Волгоградской областей.
«У главы Забайкальского края Александра Осипова та же проблема, что и у Шумкова, — депрессивный край. В прифронтовой Курской области Романа Старовойта ждет серьезная конкуренция. Бату Хасиков из Калмыкии — не очень сильный политик, периодически предпринимаются попытки его сменить. То же самое касается и оренбургского губернатора Дениса Паслера. А вот при главе Волгоградской области Андрее Бочарове регион держит показатели только благодаря беспрецедентному закручиванию внутриполитических гаек. Непонятно, нужно ли продолжать эту политику или на третий срок Бочарову идти не стоит», — подытожил он.
Ранее в России подвели итоги губернаторских выборов. Наибольшую поддержку избирателей получили главы Псковской, Московской, Нижегородской и Амурской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Омский губернатор наградил пожилую женщину, возившую его по пепелищу
- Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки ВСУ
- Названы самые популярные у москвичей места для поездок в сентябре
- Юрист Дубинин: мошенники могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта
- На Украине отменят фиксированный курс доллара
- Автоэксперт Бургазлиев: модели Lada до конца года подорожают на 40 тысяч рублей
- Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Александра Лукашенко
- Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4,5 процента
- FPV-дрон «Упырь» начали применять в ходе спецоперации на донецком направлении
- Миронов внес в Думу законопроект о запрете на продажу оружия новым гражданам РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru