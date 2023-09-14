Политолог Гращенков перечислил губернаторов, рискующих лишиться постов осенью

«Прежде всего, это Вадим Шумков — губернатор традиционно депрессивной Курганской области. Здесь смена главы региона каждый раз поднимает настроение и дает определенную надежду электорату. Тем более, Шумков относится к столичной, прособянинской группе, которая сейчас на Урале слабеет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже представляется не самой устойчивой фигурой, поскольку перед Липецком сейчас стоят другие задачи, например, связанные с поднятием промышленности. У губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова тоже достаточно шаткое положение. Даже после ухода из жизни основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина у него по-прежнему будут проблемы и критикующие», — сказал Гращенков.

Собеседник НСН также предрек возможные отставки главам Забайкальского края, Курской области, Калмыкии, Оренбургской и Волгоградской областей.

«У главы Забайкальского края Александра Осипова та же проблема, что и у Шумкова, — депрессивный край. В прифронтовой Курской области Романа Старовойта ждет серьезная конкуренция. Бату Хасиков из Калмыкии — не очень сильный политик, периодически предпринимаются попытки его сменить. То же самое касается и оренбургского губернатора Дениса Паслера. А вот при главе Волгоградской области Андрее Бочарове регион держит показатели только благодаря беспрецедентному закручиванию внутриполитических гаек. Непонятно, нужно ли продолжать эту политику или на третий срок Бочарову идти не стоит», — подытожил он.

Ранее в России подвели итоги губернаторских выборов. Наибольшую поддержку избирателей получили главы Псковской, Московской, Нижегородской и Амурской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

