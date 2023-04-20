Губернатор Красноярского края Усс заявил об отставке

Он отметил, что на новом посту он будет заниматься, в том числе, «и вопросами социально-экономического развития края».

Усс также выразил благодарность за доверие главе государства, и всем, с кем был «вместе в сложные моменты» и шёл «к общим достижениям и успехам».

«Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация о грядущей отставке Усса, в правительстве Красноярского края комментировать её отказались, сообщает RT.

