Губернатор Красноярского края Усс заявил об отставке
Губернатор Красноярского края Александр Усс в своём Telegram-канале заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил от него предложение продолжить работу на федеральном уровне.
Он отметил, что на новом посту он будет заниматься, в том числе, «и вопросами социально-экономического развития края».
Усс также выразил благодарность за доверие главе государства, и всем, с кем был «вместе в сложные моменты» и шёл «к общим достижениям и успехам».
«Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», - написал он.
Ранее в СМИ появилась информация о грядущей отставке Усса, в правительстве Красноярского края комментировать её отказались, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru