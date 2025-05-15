Политолог Дудчак объяснил разницу переговоров в Стамбуле три года спустя

Ключевой разницей переговоров в Стамбуле в 2022-м и в 2025-м годах являются изменения в конституции России. Об этом сайту aif.ru заявил эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле

По его словам, этот факт украинская сторона должна «выучить просто наизусть».

«Заявления Украины не соответствуют объективной реальности. Они где-то в своём мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», - заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорным» уровень российской делегации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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