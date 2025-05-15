Политолог Дудчак объяснил разницу переговоров в Стамбуле три года спустя
15 мая 202516:01
Ключевой разницей переговоров в Стамбуле в 2022-м и в 2025-м годах являются изменения в конституции России. Об этом сайту aif.ru заявил эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
По его словам, этот факт украинская сторона должна «выучить просто наизусть».
«Заявления Украины не соответствуют объективной реальности. Они где-то в своём мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», - заключил политолог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорным» уровень российской делегации, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru