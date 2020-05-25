«Коммунисты пытаются войти в реку дважды». Политолог о выборах в Иркутской области

«Коммунисты пытаются войти в одну и ту же реку дважды, что с экзистенциальной точки зрения не очень верно. Кроме того, им придётся столкнуться с очень серьёзной дискредитационной компанией против Сергея Левченко, который уже был губернатором и не преуспел на данном посту. Боюсь, эта борьба сделает региональную компанию очень интересной, но им придётся уступить по той простой причине, что Левченко на посту губернатора не сумел решить региональные проблемы населения. Поэтому он не сможет выступать как альтернативный кандидат и, за счёт того, что он уже был губернатором, будет выступать как кандидат от власти. Эта двойственность сыграет роковую роль», - сказал политолог.

Кроме того, он предположил, что в администрации президента решение Сергея Левченко вернуться на свой пост воспримут негативно.

«Я думаю, что администрация президента без восторга воспримет это выдвижение, потому что достаточно вспомнить те обстоятельства, при которых Левченко покинул свой пост. Но в Иркутской области вообще сейчас нелегко, поэтому региональному начальству стоит постараться для того, чтобы перебить тренды, связанные с возвращением Левченко», - добавил Алексей Мухин.

В то же время, для некоторых коммунистов, желание Сергея Левченко участвовать в предстоящих выборах в регионе стало неожиданностью.

Так, первый секретарь комитета Ангарского горкома КПРФ Сергей Бренюк признался, что такие вопросы внутри партии решаются коллегиально, а сам он сторонник других кандидатов, пишет ИА «Иркутск онлайн».

В том числе, Бренюк назвал несколько потенциальных претендентов в губернаторы Иркутской области, кого могли бы выдвинуть коммунисты, среди которых экс-кандидат в президенты Павел Грудинин.

