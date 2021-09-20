Политолог Чеснаков заявил о триумфе дистанционного электронного голосования

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал дистанционное электронное голосование (ДЭГ) триумфом. Об этом он заявил на встрече с избирателями.

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«Система трехдневного голосования, система дистанционного электронного голосования увеличивают возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права. Это можно только приветствовать», - отметил специалист.

По мнению политолога, процедуру онлайн-голосования ждет большое будущее. Чеснаков напомнил, что президент Владимир Путин, столичный мэр Сергей Собянин, а также премьер-министр Михаил Мишустин приняли участие в онлайн-выборах. По его словам, эти действия сыграли на укрепление доверия к ДЭГ.

Политолог также оценил трехдневное голосование. Он назвал это положительной тенденцией, нацеленной на удобство граждан.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ОнлайнГолосованиеВыборыМосква
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