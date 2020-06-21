Политолог Алексей Мартынов: Электронное голосование можно смело применять в избирательном процессе
Голосование – регламентированная процедура, «в том числе с точки зрения соблюдения санитарных норм на участках для голосования». Об этом напомнил директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» и привал россиян не бояться участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ.
Мартынов объяснил важность изменений Основного закона страны. Эксперт напомнил, что принятые поправки будут иметь необратимую силу для выполнения на любом уровне власти.
«В Конституцию предлагается внести поправки и про национализацию элит, и про укрепление суверенитета, и про совершенствование системы госуправления и т.д. Но я хочу обратить особое внимание на социальный блок поправок. Там заложен принципиально другой подход к социальной поддержке граждан, к зарплатам, пенсиям, благосостоянию людей. И то, что они вносятся в фундамент государства — в его Основной закон, это делает все эти вещи необратимыми. Это прямое указание к действию для чиновников всех уровней: от самого верха до самого низа», - пояснил Алексей Мартынов.
Он также напомнил, что поправки, за которые проголосуют россияне, будут внесены в Конституцию РФ, их положения учтут уже при формировании бюджета на 2021 год.
«Это означает, что уже в сегодняшнем бюджетном процессе, те, кто формирует его — правительство, Госдума и т.д. — будут уже ориентироваться на поправки. То есть, все эти социальные гарантии заработают уже со следующего года и люди получат деньги. Вот такая простая арифметика», - заявил эксперт.
Напоминаем, голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Москвичи с 25 июня по 1 июля смогут также проголосовать дома, предварительно подав заявку на портале mos.ru или обратившись в свою участковую комиссию. Заявки принимаются до 21 июня.
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