Политолог Алексей Чеснаков рассказал о причинах разницы результатов голосования на участках в Москве

Политолог Алексей Чеснаков назвал откровенной манипуляцией заявления критиков процедуры голосования по поправкам к Конституции РФ по поводу разницы результатов на разных участках. Речь в первую очередь идет о Москве. Высокая плотность населения в российской столице должна способствовать близости показателей на УИКах, полагают критики. Однако, по мнению Алексея Чеснакова, подобные доводы не способствуют пониманию реальной ситуации и напоминают откровенную манипуляцию. Рассчитывая показатели на московских участках, они не принимают во внимание ряд ключевых факторов. Прежде всего, социально-демографический. «В Москве нет равной плотности населения по возрасту, уровню дохода и прочее», — указал Чеснаков.



Кроме того, утверждает эксперт, важен и профессионально-отраслевой фактор. По словам Чеснакова, «мобилизация» на голосование по поправкам осуществлялась в том числе через организации и компании, в которых работают жители столицы, а не только через структуры городских районов.



Также, по словам политолога, на результаты повлияла неравномерность распределения источников информации и технологически-ситуативный фактор: «Как была организована процедура надомного голосования. Именно в этом факторе особенно может влиять растянутость голосования по времени на целую неделю», — отмечает Чеснаков в своем телеграм-канале.

Но наибольшее влияние имеет процедура электронного голосования, уверен он. Это новая для столицы и для России в целом форма волеизъявления, которая существенно изменила показатели, так как около миллиона москвичей отдали свой голос без привязки к району, где они работают или живут, пояснил аналитик. «Со всеми этими пятью факторами эксперты сталкиваются впервые. И их влияние еще предстоит проанализировать, когда появятся окончательные результаты», — резюмировал он.



Напомним, что 1 июля в России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. До этого жители Москвы, начиная с 25 июня, могли выразить свое мнение дистанционно — при помощи процедуры электронного голосования. Для прозрачности и честности процедуры голосования в столице была использована технология блокчейн — она позволила исключить противоправные манипуляции в процессе волеизъявления.

