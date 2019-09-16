Политолог: 80% населения Грузии не принимает российскую политику
Политический консультант из Тбилиси в эфире НСН попросил не путать отношение грузин к российскому руководству и к простым россиянам.
Грузинский тележурналист Георгий Габуния привел свои основания для нецензурного выступления в прямом телеэфире в адрес руководства России, пишет газета ВЗГЛЯД. Скандальный журналист подтвердил, что не жалеет о сказанном и в качестве оправдания произнес: «Я не хочу быть трусом». При этом он обвинил «Грузинскую мечту» в угодничестве Москве. Он также отметил, что переговоры с российской стороной не принесут результатов. При этом, Габуния выступает против торговых отношений Грузии и России и обвиняет соседнюю страну в многовековой борьбе с грузинской церковью.
Политический консультант Гела Васадзе в эфире НСН рассказал, что большая часть населения Грузии в целом поддерживает позицию журналиста, хотя и с несколькими «НО».
«Давайте четко оговоримся, что это не ненависть к России, это ненависть конкретно к российскому руководству. А это все-таки разные вещи. Во-вторых, насколько популярно неприятие российской политики и осознания факта оккупации (Грузия и ряд стран не признают самостоятельность территорий Абхазии и Южной Осетии и обвиняют в их оккупации Россию – НСН)? Достаточно популярно. Для этого стоит посмотреть результаты социологических опросов. Более 80% населения Грузии считает, что это так [Абхазия и Южная Осетия оккупированы Россией]. Остальные 20% тоже так считают, но, по их мнению, с Россией можно договориться, а 80% убеждены, что нельзя. Что касается формы выражения этих недовольств, то данный случай неприемлем для большинства грузин. Потому что ругаться матом по телевизору - это моветон. То есть претензии у местного населения не к содержанию протеста Габунии, а именно к форме», - сказал Васадзе.
Инцидент в эфире произошел в июле 2019 года. В частности, Габуния нецензурно отозвался о российском лидере Владимире Путине. После чего был отстранен от исполнения своих обязанностей на телеканале. При этом, политолог отметил, что скандальный журналист, несмотря на увольнение, продолжает работать на грузинском телевидении.
Официальные власти Грузии обвинили журналиста в «провокации» и отметили, что подобные речи являются «попыткой дестабилизации» отношений.
Ранее НСН сообщала, что журналист Владимир Познер назвал решение об увольнении грузинского телеведущего правильным, но принятым с опозданием.
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