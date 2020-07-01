Политконсультант Леонид Давыдов отметил открытость и удобство голосования по Конституции

Политконсультант, автор телеграмм канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов прокомментировал журналистам «АиФ» проходившее с 25 июня по 1 июля общероссийское голосование по поправкам к Конституции, отметив, что общество выработало новую электоральную культуру.

«За последние годы общество выработало выборную культуру и эта кампания полностью в неё укладывается. Её особенностью была недельная длительность голосования. Конечно, сотрудники участковых избирательных комиссий устали от большой нагрузки — почти миллион человек были задействованы в обеспечении этой избирательной машины. Но для избирателей это, конечно, было удобно. Особенно в условиях, когда надо соблюдать определенные меры предосторожности из-за коронавируса. Были опасения, что при таком растянутом голосовании может быть больше нарушений. Но, как мы видим, ничего из ряда вон выходящего не было. Были какие-то мелкие нарушения, но судя по реакции всех сторон, они не носили массовый характер», - сказал Леонид Давыдов.

Ещё одно новшество, как отметил Леонид Давыдов, это онлайн голосование.

«Конечно, избирателям была удобна электронная форма голосования. Думается, неприятие этой формы голосования может возникнуть только в том случае, если будет принципиальная разница результатов онлайн и с реальных участков. Мне кажется, что такая форма волеизъявления очень близка молодым избирателям и это важно, потому что позволяет «затащить» молодежь на участки, что никогда не удавалось. Поэтому для избирательной системы и для общества будет очень полезно, если голосование онлайн будет и дальше развиваться», - отметил эксперт.

Пока нет окончательных цифр по итогам голосования, но уже понятна тенденция: цифры за и против будут колебаться примерно вокруг 70 на 30 процентов при явке 65%. Думаю, что это приемлемый результат для всех.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходило в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



