Политик раскрыл вероятную судьбу Асада после данных о его самолете

Сирийский лидер Башар Асад мог выжить и скрыться на авиабазе Хмеймим. С таким утверждением выступил политик из Иордании Набиль аль-Атум, его мнение приводит Azaz News Network.



Набиль аль-Атум полагает, что самолет Асада после отключения транспондера свернул к северо-восточной части Сирии, где расположена российская авиабаза. На ее территории, по словам аль-Атума, борт сирийского президента приземлился.