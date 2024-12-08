Политик раскрыл вероятную судьбу Асада после данных о его самолете

Сирийский лидер Башар Асад мог выжить и скрыться на авиабазе Хмеймим. С таким утверждением выступил политик из Иордании Набиль аль-Атум, его мнение приводит Azaz News Network.

Набиль аль-Атум полагает, что самолет Асада после отключения транспондера свернул к северо-восточной части Сирии, где расположена российская авиабаза. На ее территории, по словам аль-Атума, борт сирийского президента приземлился.

СМИ: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Также иорданский политик считает, что в данный момент Асад проводит переговоры с Кремлем. Набиль аль-Атум утверждает, что обсуждается эвакуация сирийского лидера за пределы страны. Официально такая информация не подтверждалась.

Источники Reuters сообщали, что Башар Асад «с высокой долей вероятности» погиб. По их данным, самолет Ил-76, в котором находился президент, исчез с радаров — он направлялся в сторону прибрежных районов, где расположены российские военные базы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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