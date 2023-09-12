Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов для россиян

«Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — написал Филиппо в соцсети X.

Политик назвал подобные действия ЕС проявлением расизма, пишет RT.

Ранее в Евросоюзе запретили россиянам ввозить авто и личные вещи на территорию сообщества. Позже представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что у граждан РФ не будут изымать предметы и одежду, входящие в список запрета на импорт, отмечает телеканал «360».

