Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов для россиян
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ущемила права россиян, введя запрет на въезд в европейские страны на личном транспорте, а также на ввоз смартфонов и предметов гигиены. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!» — написал Филиппо в соцсети X.
Политик назвал подобные действия ЕС проявлением расизма, пишет RT.
Ранее в Евросоюзе запретили россиянам ввозить авто и личные вещи на территорию сообщества. Позже представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что у граждан РФ не будут изымать предметы и одежду, входящие в список запрета на импорт, отмечает телеканал «360».
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