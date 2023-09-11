Косачев назвал запрет ЕС ввозить машины и смартфоны переходом за красные линии
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в разговоре с RT назвал запрет Евросоюза на ввоз ввозить россиянам телефоны, косметику и машины переходом за красную линию.
Нынешние санкции де-факто и де юре, в отличие от предыдущих пакетов, распространяются на всех без исключения граждан России, при это для Евросоюза неважно, какие цели преследуют граждане при въезде в зону.
Он считает, что ситуация «совершенно точно» оставит «наиболее черный цвет» в истории неправовых действий Евросоюза по отношению к России.
По словам Косачева, Москва обязательно должна дать ответ, и меры быть чувствительными для тех, кто принимал решение о вводе этих санкций.
Юрист-международник Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян брать с собой в Евросоюз те вещи, с которыми будет не жалко расстаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru