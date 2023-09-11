Косачев назвал запрет ЕС ввозить машины и смартфоны переходом за красные линии

Нынешние санкции де-факто и де юре, в отличие от предыдущих пакетов, распространяются на всех без исключения граждан России, при это для Евросоюза неважно, какие цели преследуют граждане при въезде в зону.

Он считает, что ситуация «совершенно точно» оставит «наиболее черный цвет» в истории неправовых действий Евросоюза по отношению к России.

По словам Косачева, Москва обязательно должна дать ответ, и меры быть чувствительными для тех, кто принимал решение о вводе этих санкций.

Юрист-международник Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал россиян брать с собой в Евросоюз те вещи, с которыми будет не жалко расстаться.

