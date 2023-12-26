Бабурин подал документы для участия в выборах президента России
Лидер «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для участия в выборах президента РФ в 2024 году, сообщает ТАСС.
Решение о выдвижении политика на президентские выборы было принято на съезде РОС.
Таким образом число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на выборах, которые пройдут в марте следующего года, превысило 30 человек.
Бабурин участвовал в президентских выборах в 2018 году и занял последнее место, набрав менее одного процента голосов.
Ранее кандидатом в президенты России выдвинули основателя «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru