Бабурин подал документы для участия в выборах президента России

Решение о выдвижении политика на президентские выборы было принято на съезде РОС.

Таким образом число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на выборах, которые пройдут в марте следующего года, превысило 30 человек.

Бабурин участвовал в президентских выборах в 2018 году и занял последнее место, набрав менее одного процента голосов.

Ранее кандидатом в президенты России выдвинули основателя «Российской партии свободы и справедливости» Андрея Богданова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».