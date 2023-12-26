Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный в Подмосковье Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина в качестве кандидата на выборы главы государства. Политическое объединение не представлено в Госдуме.
Во вторник Надеждин лично прибыл в здание ЦИК в Москве и представил пакет необходимых документов.
Накануне «Российская партия свободы и справедливости» выдвинула своего основателя Андрея Богданова кандидатом в президенты РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следующие выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: Средняя ставка по вкладам в России выросла до 14,52%
- Минздрав Крыма: При атаке ВСУ в Феодосии пострадали четыре человека
- Глава Минздрава назвал сезонным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
- Песков: Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии
- За 2023 год спрос на дачи сократился на 10%
- «Справедливо»: Лолита о просьбе убрать ее из новогодних передач
- Потушен пожар на месте атаки ВСУ в Феодосии
- ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний
- Уехавший из РФ Иван Ургант внезапно объявился в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru