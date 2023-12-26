Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

Депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный в Подмосковье Борис Надеждин подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина в качестве кандидата на выборы главы государства. Политическое объединение не представлено в Госдуме.

Во вторник Надеждин лично прибыл в здание ЦИК в Москве и представил пакет необходимых документов.

Накануне «Российская партия свободы и справедливости» выдвинула своего основателя Андрея Богданова кандидатом в президенты РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Следующие выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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