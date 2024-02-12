Politico: жители ФРГ перестали воспринимать РФ как главную угрозу
Граждане Германии перестали воспринимать РФ в качестве основной угрозы республике, пишет газета Politico со ссылкой на доклад Munich Security Index 2024.
В исследовании говорится, что немцы стали менее остро воспринимать угрозы, связанные с конфликтом на Украине. Теперь граждане ФРГ считают РФ седьмой по величине проблемой, сказано в документе.
Отмечается, что рейтинг российской угрозы в странах «большой семерки» поднялся на первое место в 2022 году, а по итогам 2023-го опустился на четвертое.
В статье для издания Wall Street Journal канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет «ударом для либерального миропорядка», сообщает «Радиоточка НСН».
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