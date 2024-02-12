Politico: жители ФРГ перестали воспринимать РФ как главную угрозу

В исследовании говорится, что немцы стали менее остро воспринимать угрозы, связанные с конфликтом на Украине. Теперь граждане ФРГ считают РФ седьмой по величине проблемой, сказано в документе.

Отмечается, что рейтинг российской угрозы в странах «большой семерки» поднялся на первое место в 2022 году, а по итогам 2023-го опустился на четвертое.

В статье для издания Wall Street Journal канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет «ударом для либерального миропорядка», сообщает «Радиоточка НСН».

