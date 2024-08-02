Politico: Шольц не хотел освобождать Красикова в ходе обмена между РФ и Западом

Однако «после продолжительного давления немцы уступили» и Красиков был включен в списки обмена заключенными. Politico уточняет, что согласие на обмен было подписано в середине июля.

Красиков является офицером российских спецслужб, который в 2021 году в Германии был приговорен к пожизненному заключению. В рамках крупнейшей за последние годы операции по обмену заключенными, которая прошла в Анкаре, в Россию вернулись также Артем и Анна Дульцевы из Словении, Михаил Микушин из Норвегии, Павел Рубцов из Польши, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенко из США.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона считает осуществлённый обмен заключёнными с Россией самым сложным в истории, передает RT.

