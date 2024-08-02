Politico: Шольц не хотел освобождать Красикова в ходе обмена между РФ и Западом
Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок россиянина Вадима Красикова, тем самым препятствуя сделке, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, переговоры об обмене заключенными шли в течение года. Самой большой сложность для Вашингтона стала попытка добиться согласия от канцлера Германии на освобождение Красикова. Другой американский чиновник уточнял, что поначалу правительство Шольца вообще не восприняло эту идею.
Однако «после продолжительного давления немцы уступили» и Красиков был включен в списки обмена заключенными. Politico уточняет, что согласие на обмен было подписано в середине июля.
Красиков является офицером российских спецслужб, который в 2021 году в Германии был приговорен к пожизненному заключению. В рамках крупнейшей за последние годы операции по обмену заключенными, которая прошла в Анкаре, в Россию вернулись также Артем и Анна Дульцевы из Словении, Михаил Микушин из Норвегии, Павел Рубцов из Польши, Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенко из США.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона считает осуществлённый обмен заключёнными с Россией самым сложным в истории, передает RT.
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