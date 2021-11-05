Politico: Россиянин Данченко освобожден в США под залог

Россиянин Игорь Данченко освобожден под залог в $100 тысяч долларов по решению суда Александрии (штат Вирджиния). Об этом сообщает ТАСС.



Российского аналитика Данченко арестовали в США в связи с подозрениями в сборе данных по делу в отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подозреваемого в связи с Москвой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.



Более года назад, в марте 2019 года, был обнародован доклад спецпрокурор Роберта Мюллера, в котором зафиксировано отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. «Расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству», сообщало американское Министерство юстиции.



