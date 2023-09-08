Politico: посол Антонов предупредил Маска об ответе РФ на атаку Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск до решения отключить систему Starlink у Крыма переговорил с российским послом в США Анатолием Антоновым. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на биографию предпринимателя.

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В публикации говорится, что Антонов предупредил Маска о возможном ядерном ответе России в ответ на попытку атаковать Черноморский флот РФ в Крыму.

«Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink в пределах 100 километров от крымского побережья», - сказано в материале.

Информация об отключении Starlink у Крыма появилась в отрывке из биографии бизнесмена за авторством Уолтера Айзека. Якобы это сорвало планы украинской армии организовать диверсию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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