Politico: посол Антонов предупредил Маска об ответе РФ на атаку Крыма
Американский бизнесмен Илон Маск до решения отключить систему Starlink у Крыма переговорил с российским послом в США Анатолием Антоновым. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на биографию предпринимателя.
В публикации говорится, что Антонов предупредил Маска о возможном ядерном ответе России в ответ на попытку атаковать Черноморский флот РФ в Крыму.
«Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink в пределах 100 километров от крымского побережья», - сказано в материале.
Информация об отключении Starlink у Крыма появилась в отрывке из биографии бизнесмена за авторством Уолтера Айзека. Якобы это сорвало планы украинской армии организовать диверсию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru