Politico: подготовкой атаки на «Северные потоки» руководил Залужный
Операция по подрыву газопроводов «Северный поток» готовилась под руководством главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, пишет американская газета Politico.
По информации издания, главком ВСУ занимался разработкой операции, в которой участвовала небольшая группа водолазов. Диверсанты передвигались на парусном судне.
О причастности Украины к подрыву «Северных потоков» также сообщила газета The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на источник отметило, что Центральное разведывательное управление США отговаривало Киев от проведения операции.
«Радиоточка НСН» напоминает, что три из четырех ниток газопровода «Северный поток» были подорваны в ночь на 26 сентября 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru