Politico: подготовкой атаки на «Северные потоки» руководил Залужный

По информации издания, главком ВСУ занимался разработкой операции, в которой участвовала небольшая группа водолазов. Диверсанты передвигались на парусном судне.

О причастности Украины к подрыву «Северных потоков» также сообщила газета The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на источник отметило, что Центральное разведывательное управление США отговаривало Киев от проведения операции.

«Радиоточка НСН» напоминает, что три из четырех ниток газопровода «Северный поток» были подорваны в ночь на 26 сентября 2022 года.

