Politico: Хакеры получили доступ к документам предвыборного штаба Трампа

Представитель команды экс-президента США Стивен Чунг заявил, что хакеры получили доступ к нескольким документам из иностранных источников, враждебных стране. По его словам, взлом был сделан с целью вмешательства в выборы 2024 года.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».