Politico: Хакеры получили доступ к документам предвыборного штаба Трампа

Хакеры атаковали внутренние интернет-сети предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Politico».

По данным источника, две недели назад редакция газеты стала получать от аккаунта с именем Роберт электронные письма с содержанием фрагментов внутренней переписки сотрудника предвыборного штаба.

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Представитель команды экс-президента США Стивен Чунг заявил, что хакеры получили доступ к нескольким документам из иностранных источников, враждебных стране. По его словам, взлом был сделан с целью вмешательства в выборы 2024 года.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыВыборы в СШАСШАДональд Трамп

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