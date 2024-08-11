Politico: Хакеры получили доступ к документам предвыборного штаба Трампа
Хакеры атаковали внутренние интернет-сети предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Politico».
По данным источника, две недели назад редакция газеты стала получать от аккаунта с именем Роберт электронные письма с содержанием фрагментов внутренней переписки сотрудника предвыборного штаба.
Представитель команды экс-президента США Стивен Чунг заявил, что хакеры получили доступ к нескольким документам из иностранных источников, враждебных стране. По его словам, взлом был сделан с целью вмешательства в выборы 2024 года.
Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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