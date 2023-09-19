Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО

По данным издания, ряд других дипломатов ругают Варшаву за что, что она «бросила под автобус» Киев. В частности, один дипломат считает, что Еврокомисси следует подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за нарушений правил внутреннего рынка.

Ранее, 18 сентября, Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. Страны проигнорировали рекомендации Еврокомиссии и в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, напоминает «Радиоточка НСН».

