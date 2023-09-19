Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО
В Евросоюзе замминистра экономики Украины Тараса Качку заподозрили в том, что он пьян, после того, как тот заявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом сообщило Politico со ссылкой на одного из дипломатов ЕС.
По данным издания, ряд других дипломатов ругают Варшаву за что, что она «бросила под автобус» Киев. В частности, один дипломат считает, что Еврокомисси следует подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за нарушений правил внутреннего рынка.
Ранее, 18 сентября, Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. Страны проигнорировали рекомендации Еврокомиссии и в одностороннем порядке продлили запрет на ввоз украинского зерна, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru