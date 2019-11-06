Politico: Более половины американцев верят в переизбрание Трампа
Больше половины граждан США уверены, что действующий президент Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. Об этом сообщает издание Politico. Согласно данным опроса, в победе Трампа на выборах 2020 года уверены 56% респондентов. При этом политику действующего президента поддерживают 41% опрошенных.
Кроме того, выяснилось, что почти 90% участников опроса собираются прийти на выборы.
Между тем, ранее сегодня НСН писала, что за год до выборов президента США рейтинги показывают, что Дональд Трамп проигрывает пяти представителям демократов по популярности среди избирателей. Случись выборы сегодня, то, если бы противником Трампа оказался демократ Джо Байден, за действующего президента отдали голоса только 39% опрошенных, а за его соперника – 56%. От сенатора от штата Вермонт Бенни Сандерса Трамп отстает на 14 процентных пунктов, а от сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - на 15 процентных пунктов. Мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу нынешний хозяин Белого дома уступил бы 11 процентных пункта, а сенатору от штата Калифорния Камале Харрис – 9 процентных пункта.
Президент Центра политических технологий Борис Макаренко в эфире НСН заявил, что делать какие-либо прогнозы относительно судьбы Трампа на выборах в 2020 году пока преждевременно. К тому же, напомнил он, Трамп и во время президентской кампании 2016 года проигрывал по голосам избирателей.
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