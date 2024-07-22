Politico: Байден решил сняться с выборов после совещания с советниками

Издания пишут, что советники представили Байдену некую «убийственную информацию», а также изложили ему обновленную статистику по сбору пожертвований, которая свидетельствует о том, что у действующего президента нет шансов на переизбрание.

В материалах также уточняется, что результаты опроса общественного мнения, который штаб Байдена провел в середине июля, оказались печальными: Байден не только уступает во всех шести колеблющихся штатах, но и терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико.

Politico также пишет, что такое внезапное объявление Байдена об уходе создаст видимость принятия им самостоятельного решения и позволит ему спасти имидж, что имеет огромное значение для его супруги Джилл.

Байден вышел из президентской гонки накануне вечером, 21 июля, передает RT.

