Politico: Байден решил сняться с выборов после совещания с советниками
Президент США Джо Байден решил выйти из президентской гонки после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Об этом сообщили Politico и CNN со ссылкой на источники.
Издания пишут, что советники представили Байдену некую «убийственную информацию», а также изложили ему обновленную статистику по сбору пожертвований, которая свидетельствует о том, что у действующего президента нет шансов на переизбрание.
В материалах также уточняется, что результаты опроса общественного мнения, который штаб Байдена провел в середине июля, оказались печальными: Байден не только уступает во всех шести колеблющихся штатах, но и терпит поражение в Вирджинии и Нью-Мексико.
Politico также пишет, что такое внезапное объявление Байдена об уходе создаст видимость принятия им самостоятельного решения и позволит ему спасти имидж, что имеет огромное значение для его супруги Джилл.
Байден вышел из президентской гонки накануне вечером, 21 июля, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru